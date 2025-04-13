Премьер Словакии осудил оппозицию, изменившую мнение насчет отправки военных на Украину

Словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал оппозицию, которая сначала выступила против отправки военных на Украину, а потом изменила свое мнение.

«Сначала большие герои, как тот петух на крыше, что поворачивается по ветру, [сказали], мол, наши солдаты на Украине — никогда, но потом, однако, они прочитали, как их обругали в [изданиях] SME, Denník N и Aktuality, и сразу меняют мнение», — заявил политик.

Он выразил сожаление из-за того, что в стране есть политики и партии, которые не могут придерживаться одной позиции хотя бы в течение суток.

В конце марта президент республики Петер Пеллегрини после обсуждения обороноспособности страны с представителями партий парламента Словакии сообщил, что они выступили против отправки военных на Украину. Однако в начале апреля депутат от оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Юрай Крупа допустил, что это произойдет, если власть в стране сменится. Тогда республика может направить своих солдат для участия в европейских миссиях на Украине.

Ранее Фицо назвал стратегию «мир посредством силы» нереальной.