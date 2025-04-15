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Генсек НАТО посетил Одессу

Генсек НАТО посетил Одессу, где пообещал продолжить поддержку Украины
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети X сообщил, что 15 апреля посетил Одессу.

По его словам, он пообещал поддерживать Украину и дальше.

«Сегодня я посетил Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поддержка НАТО непоколебима», — написал Рютте.

До этого Рютте заявлял, что НАТО полностью поддерживает Соединенные Штаты в их усилиях добиться прочного и справедливого мира на Украине. Он заявлял, что Вашингтон «шаг за шагом» старается прийти к ситуации, когда боевые действия завершатся.

Генеральный секретарь НАТО признавался, что намерен поддерживать президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению мира на Украине.

В то же время Рютте отмечал, что «русские тоже должны танцевать танго», но, по его утверждению, они этого не делают.

Рютте также посетовал, что в последнее время «линия фронта двигалась в неправильном направлении». В связи с этим он выразил сомнения, что Россия заинтересована в завершении боевых действий.

Ранее США решили уйти из ключевого центра поддержки Украины.

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