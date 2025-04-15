Президент Украины Владимир Зеленский похож на героя анекдота про бедного и богатого приятелей. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, а второй оставлять себе. Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам», — сказал депутат, комментируя слова украинского лидера об отношениях России и США.

Накануне Зеленский дал интервью для программы 60 Minutes. В ходе беседы с журналистами Зеленский заявил, что Вашингтон придерживается «теплой тональности диалога» с Москвой в ущерб отношениям с Киевом.

15 апреля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, утверждая о «теплой тональности» Вашингтона по отношению к Москве, украинский лидер показывает, что ему не нравится желание США вскрыть правду о конфликте на Украине. Он отметил, что Зеленскому было гораздо комфортнее при бывшем президенте Штатов Джо Байдене, когда демократы оказывали всестороннюю поддержку Киеву.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».