Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота после его слов об отношениях РФ и США

Депутат Хамитов: Зеленский похож на героя анекдота о бедном и богатом друзьях
close
Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский похож на героя анекдота про бедного и богатого приятелей. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, а второй оставлять себе. Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам», — сказал депутат, комментируя слова украинского лидера об отношениях России и США.

Накануне Зеленский дал интервью для программы 60 Minutes. В ходе беседы с журналистами Зеленский заявил, что Вашингтон придерживается «теплой тональности диалога» с Москвой в ущерб отношениям с Киевом.

15 апреля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, утверждая о «теплой тональности» Вашингтона по отношению к Москве, украинский лидер показывает, что ему не нравится желание США вскрыть правду о конфликте на Украине. Он отметил, что Зеленскому было гораздо комфортнее при бывшем президенте Штатов Джо Байдене, когда демократы оказывали всестороннюю поддержку Киеву.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами