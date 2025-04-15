Боуз: Зеленский недоволен тем, что США нужна правда о конфликте на Украине

Утверждая о «теплой тональности» Вашингтона по отношению к Москве, украинский лидер Владимир Зеленский показывает, что ему не нравится желание США вскрыть правду о конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Наркофюрер недоволен тем, что американцам нравится правда», — подчеркнул он.

Боуз отметил, что Зеленскому было гораздо комфортнее при бывшем президенте США Джо Байдене, когда демократы оказывали всестороннюю поддержку Киеву.

14 апреля украинский лидер дал интервью для программы 60 Minutes, которая выходит на телеканале CBS News. В ходе беседы с журналистами Зеленский заявил, что Вашингтон придерживается «теплой тональности диалога» с Москвой в ущерб отношениям с Киевом.

В ответ на это вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс назвал «непродуктивной риторикой» заявление Зеленского о переговорах американских властей с РФ.

Ранее Трамп призвал закрыть программу 60 Minutes после интервью с Зеленским.