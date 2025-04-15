В Госдуме отреагировали на заявление Киргизии об ультиматумах России из-за арестов в бане

В ситуации с задержанием граждан Киргизии в московской бане нужно разбираться правоохранительным органам. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает «Лента.ру».

«Выдвижение ультиматумов из-за бани? Обычно такие случаи, к сожалению, имея какой-то абсолютно бытовой уровень, превращаются в международный конфликт. <...> Но рассматривать эту тему с националистической точки зрения — совершенно неправильно», — сказала она.

Накануне министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в московской бане.

Утром 14 апреля стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным «Tsargrad.tv», мигранты заняли баню и не пускали граждан страны. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание граждан республики в московской бане.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке.