WSJ узнала позицию советников Трампа по переговорам с Россией

WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу быть более жестким по отношению к России

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Кит Келлог рекомендовали президенту Дональду Трампу занять более жесткую позицию в отношении России по вопросам украинского конфликта. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Группа высокопоставленных помощников, включая Рубио и Келлог, предложила Трампу проявить осторожность в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и более жестко реагировать на требования России об уступках от Киева.

При этом Трамп по-прежнему придерживается позиции, аналогичной той, которую занимает его спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который считает, что Путин стремится к миру.

Несмотря на поддержку жесткой позиции, помощники президента США согласны с его стремлением к завершению конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «находятся на грани чего-то важного».