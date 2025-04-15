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В Госдуме дали совет Трампу после его слов о «дедлайне» Путину

Депутат Шеремет посоветовал Трампу начать с себя вместо выдвижения условий России
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Nathan Howard/Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует начать с выполнения собственных обещаний, прежде чем выдвигать России какие-либо условия. Так в беседе с News.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление американского лидера о поставленном президенту России Владимиру Путину «дедлайне» по прекращению огня на Украине.

«Россию угрозами не проймешь, поэтому Трампу не стоит перекладывать с больной головы на здоровую, изображая миротворца, рисуя заведомо бесперспективные линии и устанавливая нереалистичные крайние сроки», — сказал Шеремет.

Он призвал Трампа выполнить взятые на себя обязательства по соблюдению условий подписанных мирных инициатив, в том числе по энергетическому перемирию, которое Украина регулярно нарушает.

Парламентарий поделился впечатлением, что Дональд Трамп «очень боится нациста Владимира Зеленского». Кроме того, непонятна логика американского лидера по вопросу действий европейских стран, которые наращивают поставки оружия ВСУ, несмотря на его миротворческие усилия, указал Шеремет.

Накануне Трамп заявил, что конфликт на Украине мог бы быть предотвращен, если бы президенты США и Украины были бы компетентнее. Он также сообщил о своем «психологическом дедлайне» для прекращения огня, добавив, что в случае затягивания переговоров США введут новые санкции. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому.

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