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В Белом доме прокомментировали планы лишить статуса беженца тысячи украинцев

Пресс-секретарь Левитт назвала фейком план о лишении статуса беженца украинцев
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Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком публикацию Reuters о том, что администрация Дональда Трампа намерена лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины, находящихся на американской территории. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, не имеющих никакого представления о том, о чем они говорят», — написала Левитт.

По ее словам, ни одного решения по этому направлению на данный момент не принято.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины. Агентство не уточнило, касается ли это только тех, кто приехал в США после начала российской специальной военной операции на Украине.

В январе этого года США приостановили программу по принятию беженцев из Украины Uniting for Ukraine в связи с указом президента страны об обеспечении безопасности государственной границы. Организация предоставляла украинцам и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами Соединенных Штатов, возможность приехать в США.

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