Украинские беженцы в США испугались писем с просьбой покинуть Штаты

Reuters: украинским беженцам в США по ошибке пришли письма об их выдворении

Некоторым украинским беженцам в США «по ошибке» начали приходить электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, к вам могут быть применены меры со стороны правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из Соединенных Штатов», — говорилось в электронном письме.

Представитель министерства внутренней безопасности заявил, что электронное письмо было отправлено «по ошибке» и что украинская программа в США по беженцам не была прекращена.

Как пишет Reuters, уехавшая с Украины в США женщина рассказала, что в августе прошлого года она продлила свой иммиграционный статус, и ей сказали, что он действителен еще в течение двух лет. После получения письма о необходимости покинуть страну «она ломала голову, пытаясь понять, что она сделала не так, чтобы ее выдворили из США».

В начале марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком публикацию Reuters о том, что администрация Дональда Трампа намерена лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины, находящихся на американской территории.

Ранее итальянский журналист сообщил о массовом бегстве украинцев от мобилизации.