В СВР сообщили о скрытых формах агрессии стран НАТО в адрес РФ и Белоруссии

Нарышкин заявил об агрессии стран НАТО против РФ и Белоруссии в скрытых формах

Агрессия стран НАТО против Союзного государства, в составе которого Россия и Белоруссия, проявляется в том числе в скрытой форме. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».

«Эта агрессия проявляется в разных формах, но и прежде всего в таких скрытых формах, которые применимы в деятельности специальных служб этих государств (стран НАТО. — «Газета.Ru»)», — глава СВР.

До этого Нарышкин предупредил страны НАТО о последствиях из-за агрессии в адрес РФ и Белоруссии. Он отметил, что ущерб может быть нанесен всему альянсу.

По его мнению, в первую очередь пострадают Польша и страны Прибалтики, которые больше других проявляют агрессию к Союзному государству, «во всяком случае на словах».

Также Нарышкин заявлял о росте военной активности государств НАТО, в особенности Франции, Великобритании и Германии, на границе с Россией. Директор СВР отметил, что европейские страны повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта.

Ранее Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим на Украине.