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Нарышкин предупредил НАТО о последствиях в случае агрессии против РФ и Белоруссии

Нарышкин: Польша и Прибалтика первыми пострадают от агрессии НАТО против СГ
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему альянсу. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«В большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — сказал он.

По словам главы СВР, Польша и страны Прибалтики «отличаются высокой агрессивностью, во всяком случае на словах».

10 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса изучают возможность отправки войск на Украину. По ее словам, решение может быть реализовано после перемирия в формате от мониторинговой миссии до миссии сдерживания.

11 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что переговоры среди стран Европы о миротворческой миссии на Украине на деле являются подготовкой интервенции в эту страну.

Ранее Нарышкин обвинил страны Европы в повышении эскалации вокруг Украины.

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