Европа хочет найти «новенького полуфюрера» и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, миротворческие схемы, которые предлагают европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, исходят из желания «сохранить хоть кусочек земли», на которой останется «нацистский, откровенно русофобский режим», который будет снова готовиться к новой войне против России, как это было во время Минских договоренностей.

Лавров обратил внимание, что, в отличие от США, в Европе никто «даже не заикается» про выборы на Украине. По мнению главы МИД, «Европа сделает все, чтобы режим (на Украине) не сменился по сути своей», поэтому европейские лидеры могут найти «какого-то новенького полуфюрера» на смену Владимиру Зеленскому.

В апреле Лавров заявил, что в странах Прибалтики и на Украине открыто прославляют нацистов и их последователей. По его словам, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю.

В конце марта министр назвал правительство Украины нацистами, выкормленными для того, чтобы поставить под нацистские знамена всю Европу для войны с Россией.

Ранее Лавров обвинил Макрона во лжи.