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Экономист назвал следующую цель Трампа после Китая

Экономист Митяев: следующей целью Трампа после Китая является Европа
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп, развернувший торговую войну, уже выбрал следующую цель после Китая — ею будет Европа. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист Дмитрий Митяев.

По его словам, если с Китаем торговый дефицит для Вашингтона составляет более $300 млрд в год, то с ЕС — свыше $200 млрд, что также очень много.

«И дело, кстати, не только в экономике. Вэнс на Мюнхенской конференции уже сказал европейцам, что вы, дескать, практически убиваете демократию, а также убиваете конкуренцию, убиваете рынок. И понятно, что европейцы сейчас будут отвечать. Но при этом есть большая вероятность раскола Европы. Поэтому они уже попали по полной», — сказал Митяев.

В начале апреля власти Соединенных Штатов ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. В ответ КНР резко повысила пошлины на американскую продукцию до 125%. Кто победит в противостоянии между Пекином и Вашингтоном и какие последствия ждут Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Норвегии предупредили США о катастрофе из-за торговой войны с Китаем.

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