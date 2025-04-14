В Норвегии предупредили США о катастрофе из-за торговой войны с Китаем

Торговая война с Китаем дорого обойдется Соединенным Штатам Америки. Об этом в социальной сети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Китай в значительной степени самодостаточен, в то время как США чрезвычайно зависят от Китая в плане редкоземельных металлов. Эта экономическая война будет дорогостоящей ошибкой», — написал он.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.