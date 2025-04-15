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Трамп хочет устранить препятствия для сближения с Россией

WSJ: Трамп, решая конфликт на Украине, хочет дальнейшего сближения с Россией
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине в целях устранить препятствие к сближению с Россией. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Трамп надеется остановить войну на Украине отчасти для того, чтобы устранить препятствие к сближению с Кремлем. Иногда он казался нетерпеливым по отношению к Путину, но не выполнил свою угрозу ввести новые санкции на экспорт российской нефти», — говорится в сообщении издания.

До этого в той же статье WSJ говорилось, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Кит Келлог рекомендовали Трампу занять более жесткую позицию в отношении России по вопросам украинского конфликта.

Группа высокопоставленных помощников, включая Рубио и Келлога, предложила Трампу проявить осторожность в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и более жестко реагировать на требования России об уступках от Киева.

Однако, по данным WSJ, Трамп по-прежнему придерживается позиции, аналогичной той, которую занимает его спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, считающий, что Путин стремится к миру.

Ранее Песков прокомментировал заявления Уиткоффа насчет экономического сотрудничества.

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