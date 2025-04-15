Вэнс ответил на критику Зеленского в адрес американского руководства

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс назвал «непродуктивной риторикой» заявление украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах американских властей с РФ. Политик прокомментировал ситуацию в ходе интервью для портала UnHerd.

«Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить администрации [США], которая в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению боевых действий, что мы каким-либо образом на стороне русских. <...> Это очевидно непродуктивно», — отметил Вэнс.

В то же время он подчеркнул, что участники переговорного процесса должны понимать, какие «красные линии» имеются у Киева и Москвы.

14 апреля украинский лидер дал интервью для программы 60 Minutes, которая выходит на телеканале CBS News. В ходе беседы с журналистами Зеленский заявил, что Вашингтон придерживается «теплой тональности диалога» с Москвой в ущерб отношениям с Киевом.

Как сказал глава государства, он считает неправильным стремление нынешнего руководства США занять нейтральную позицию в конфликте. По мнению украинского лидера, сейчас в администрации американского президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы». В том числе речь шла о Вэнсе, которого Зеленский заподозрил в попытках «оправдать» действия РФ на Украине.

Ранее Трамп призвал закрыть программу 60 Minutes после интервью с Зеленским.