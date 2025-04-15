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В Совфеде резко отреагировали на призыв Каллас не посещать Россию 9 мая

Сенатор Пушков: представителям ЕС нечего праздновать 9 мая, это была не их победа
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Илья Питалев/РИА Новости

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас угрожает европейским политикам «последствиями» в случае визита в Россию на празднование Дня Победы, при этом оправдывая героизацию пособников нацистов на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков.

Накануне стало известно, что Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать» их общее единство.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» назвал «особым цинизмом» и «кощунством» соответствующие планы Зеленского.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

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