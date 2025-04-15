В Кремле прокомментировали желание Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС на 9 Мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского праздновать 9 Мая — это как минимум неуважение к памяти своего деда.
Таким образом Песков прокомментировал желание Зеленского собрать в Киеве лидеров Евросоюза на 9 Мая.
«Мы не знаем, в чем заключается [идея встречи]. Тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы — это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что не новость», — отметил Песков.
Он добавил, что такое поведение Зеленского лишний раз подчеркивает правоту президента РФ Владимира Путина.
До этого газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский пригласит лидеров европейских стран в Киев на 9 мая.
Как пишут авторы публикации, встреча станет «демонстрацией дипломатической силы» и альтернативой ежегодному Параду Победы, который проводят в Москве.
Отдельно Зеленский планирует встретиться с представителями «коалиции желающих». Он намерен обсудить гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.