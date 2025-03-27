Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон анонсировал визит французско-британской военной делегации на Украину

Макрон: французско-британская военная делегация разработает формат ВСУ
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Французско-британская группа в ближайшие дни направится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» помочь Украине, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что украинские власти одобрили это предложение Парижа и Лондона.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине состоялся в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины, но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

После саммита Макрон собирался созвониться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы рассказать ему об итогах этой встречи. Кроме того, французский лидер при помощи Трампа хочет заставить Россию взять на себя обязательства по прекращению огня.

Ранее журналист указал на тонкое понимание главой МИД России ситуации в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами