Макрон анонсировал визит французско-британской военной делегации на Украину

Французско-британская группа в ближайшие дни направится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» помочь Украине, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что украинские власти одобрили это предложение Парижа и Лондона.

Саммит «коалиции желающих» помочь Украине состоялся в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины, но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

После саммита Макрон собирался созвониться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы рассказать ему об итогах этой встречи. Кроме того, французский лидер при помощи Трампа хочет заставить Россию взять на себя обязательства по прекращению огня.

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