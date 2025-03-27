«Сигнал Путину»: Франция и Британия готовят «силы сдерживания» к отправке на Украину

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

В ближайшее время на Украину прибудет военная делегация из Франции и Великобритании для разработки «формата украинской армии завтрашнего дня», заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже.

«Мы приняли решение ... чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами», — отметил Макрон.

По его словам, украинская сторона одобрила визит группы. Иностранцы намерены изучить возможности долгосрочного развития ВСУ.

По итогам саммита Макрон также сообщил, что министрам иностранных дел стран — союзниц Украины поручили в течение трех недель разработать и представить план контроля за прекращением огня, если оно будет достигнуто.

В частности, Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания» в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом:

«Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания на Украине. Со следующей недели наши дипломатические советники будут следить за выполнением принятых сегодня решений».

Как будет функционировать миссия и на каких основаниях она отправится на Украину, президент не уточнил.

«Это были бы силы из нескольких государств, поскольку нет единодушия по этому поводу, присутствующих в заранее определенных стратегических местах с украинцами, и имели бы сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии», — заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что миротворцы смогут прибыть в страну только после завершения конфликта и будут размещены вдали от линии разграничения. Они станут одной из гарантий безопасности, обеспеченной в рамках мирного соглашения. По словам французского лидера, такая помощь не будет происходить за счет ослабления военных сил НАТО на восточном фланге.

И пока конкретных деталей у предложения Макрона нет, он пообещал представить общественности «достаточно точный план действий» через три-четыре недели.

Днем ранее французский президент обозначил, что в случае нападения на Украину миротворцы смогут дать «военный ответ».

«Будет конфликт — они ответят». Макрон — о западных миротворцах на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности миротворцев, которые, возможно, отправятся... 27 марта 09:24

«Сигнал Путину»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Париж, Лондон и Берлин отправят высокопоставленных военных в Киев, чтобы обсудить, как поддержать украинскую армию в будущем. Страны также намерены провести еще одну встречу контактной группы по обороне Украины.

Стармер заявил, что военные силы под европейским руководством призваны «подать сигнал Путину», что соблюдение условий мирного соглашения находится под контролем, пишет The Guardian. Стармер уточнил, что «силы сдерживания», которые могут появиться на Украине, будут опираться на мощь украинской армии.

Отвечая на вопрос, почему в «коалиции желающих» заправляют Лондон и Париж, он отметил, что «ряд стран» попросили его и Макрона взять на себя руководство, однако в реальности группа государств действует сообща.

Украине нужно войско

Президент Украины Владимир Зеленский, который также приехал на саммит, публично осудил заместителя главы своего офиса Игоря Жовкву, который в беседе с Agence France-Presse заявил, что Киев готов разместить на своей территории именно иностранных военных, а не миротворцев. Зеленский удивился таким словам и намекнул, что кто-то постоянно анонимно общается со СМИ:

«Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты».

Зеленский подчеркнул, что украинские власти не хотят продолжать военный конфликт. При этом украинский лидер упомянул размещение полноценного военного контингента стран-партнеров:

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украине предлагали варианты отправки миссий ОБСЕ или ООН, но украинская сторона не считает, что они могут гарантировать безопасность: «У них свои функции, но нет соответствующего мандата как у войскового контингента».