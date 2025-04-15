Правительство Украины хочет продолжать военный конфликт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом», — сказал глава СВР.

Помимо этого, Нарышкин заявил, что мирное решение конфликта на Украине подразумевает безъядерный статус страны. По его словам, в Киеве также должны признать суверенитет России в нынешних границах.

Накануне заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса. Замминистра отметил, что ответственность за это лежит полностью на правительстве Украины. Он подчеркнул, что в течение всего военного конфликта Киев неоднократно показывал свою недоговороспособность.

Ранее в Госдуме оценили сроки завершения конфликта на Украине.