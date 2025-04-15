Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СВР заявил о желании Киева продолжать военный конфликт

Нарышкин: правительство Украины хочет продолжать военный конфликт
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Правительство Украины хочет продолжать военный конфликт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом», — сказал глава СВР.

Помимо этого, Нарышкин заявил, что мирное решение конфликта на Украине подразумевает безъядерный статус страны. По его словам, в Киеве также должны признать суверенитет России в нынешних границах.

Накануне заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса. Замминистра отметил, что ответственность за это лежит полностью на правительстве Украины. Он подчеркнул, что в течение всего военного конфликта Киев неоднократно показывал свою недоговороспособность.

Ранее в Госдуме оценили сроки завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами