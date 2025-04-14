Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили, что Москва не обсуждает с Киевом урегулирование конфликта

Галузин: Москва не ведет контактов с Киевом по урегулированию украинского кризиса
close
Антон Денисов/РИА Новости

Между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса, ответственность за это лежит полностью на Киеве. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона», — сказал он.

Галузин добавил, что в течение всего военного конфликта Киев неоднократно показывал свою недоговороспособность.

Недавно российский политолог Сергей Маркелов заявил, что Украина некорректно себя ведет в рамках переговоров об урегулировании конфликта с РФ.

Как сказал политолог, из-за имеющихся между российскими и американскими властями разногласий по поводу ситуации на Украине будет крайне сложно достичь каких-либо договоренностей о прекращении огня.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Ранее посол России оценил идею провести переговоры по Украине в Вене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами