Галузин: Москва не ведет контактов с Киевом по урегулированию украинского кризиса

Между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса, ответственность за это лежит полностью на Киеве. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона», — сказал он.

Галузин добавил, что в течение всего военного конфликта Киев неоднократно показывал свою недоговороспособность.

Недавно российский политолог Сергей Маркелов заявил, что Украина некорректно себя ведет в рамках переговоров об урегулировании конфликта с РФ.

Как сказал политолог, из-за имеющихся между российскими и американскими властями разногласий по поводу ситуации на Украине будет крайне сложно достичь каких-либо договоренностей о прекращении огня.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Ранее посол России оценил идею провести переговоры по Украине в Вене.