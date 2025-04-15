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В Госдуме оценили сроки завершения конфликта на Украине

Депутат Швыткин призвал осторожно относиться к прогнозам об окончании СВО
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, однако делать прогнозы о его окончании преждевременно. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Он указал, что Россия прикладывает все усилия, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее. Речь идет об успехах ВС РФ на линии боевого соприкосновения и работе политико-дипломатических каналов, сказал парламентарий.

«Нужно с определенной долей осторожности говорить о сроках окончания СВО. Верховный Главнокомандующий все делает для того, чтобы данный конфликт был мирно урегулирован с соблюдением национальных интересов нашей страны», — заявил депутат.

До этого издание Asia Times писало, что если переговоры по конфликту на Украине затянутся, то Россия может разгромить ВСУ на поле боя, а Владимир Зеленский сформировать новое правительство во Львове.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

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