МИД Турции заявил о готовности провести на своей территории переговоры России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье, его цитирует РИА Новости.

«Наши двери открыты для РФ и Украины, если они захотят», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и Фидан на полях Антальского дипломатического форума обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. Кроме того, дипломаты обсудили вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море, усилия по достижению мира на Украине, а также события в Сирии и ситуацию в секторе Газа.

В этот же день источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что в Турции рассчитывают, что третий раунд американо-российских переговоров будет согласован в ближайшее время.

Второй раунд переговоров России и США завершился в четверг в Стамбуле. Консультации в Генконсульстве России продолжались более пяти часов. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее Госдеп США назвал прекращение огня на Украине первоочередной задачей.