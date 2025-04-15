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Эксперт объяснил, почему завершение СВО в 2025 году маловероятно

Эксперт Сардарян: спецоперация может не закончиться в 2025 году
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян заявил в эфире радио Sputnik, что спецоперация на Украине может не закончиться в 2025 году.

«Текущая ситуация не устраивает ни одну из сторон, ни у одной из внешних сторон нет такого ресурса, чтобы принудить нас, либо все оставшиеся стороны к своему варианту», — пояснил эксперт.

Кроме того, у Запада отсутствует какая-либо коллективная позиция по конфликту на Украине, добавил Сардарян. В частности, у Англии и Франции — одна позиция, у Германии — другая, у венгров и словаков — третья.

До этого депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, однако делать прогнозы о его окончании преждевременно.

Он указал, что Россия прикладывает все усилия, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее. Речь идет об успехах ВС РФ на линии боевого соприкосновения и работе политико-дипломатических каналов, сказал парламентарий.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

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