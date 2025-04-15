СМИ назвали вероятный вариант «раздела» Украины с правительством Зеленского во Львове

Если переговоры по конфликту на Украине затянутся, то Россия может разгромить ВСУ на поле боя, а Владимир Зеленский сформировать новое правительство во Львове. Об этом пишет издание Asia Times.

Авторы считают, что в будущем может «произойти некое разделение территории» Украины при обстоятельствах, которые «отнюдь не являются нереальными». Как следует из текста, если переговоры между сторонами затянутся, то ВС РФ могут успешно разгромить ВСУ на поле боя. Это, в свою очередь, приведет к кризису в Киеве, где возникнут риски для сохранения действующей власти.

«Столкнувшись с перспективой быть либо захваченным русскими, либо замененным крайними националистами в армии и разведывательных службах, Зеленский может посчитать удобным отступить на запад, потенциально создав украинское правительство во Львове, который находится достаточно далеко от России, чтобы считаться более или менее безопасным», — говорится в тексте.

После этого республика, вероятно, будет разделена, а Россия будет контролировать всю территорию к востоку от Днепра и Одессу, считают авторы.

До этого сенатор США от Демократической партии Тим Кейн заявил, что Вашингтон хотел бы завершения конфликта на Украине «на справедливых условиях». В то же время он усомнился в «добросовестности» России в вопросе прекращения огня.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».