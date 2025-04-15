Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали вероятный вариант «раздела» Украины с правительством Зеленского во Львове

AT: при провале переговоров ВС РФ разгромят ВСУ, а Зеленский сбежит во Львов
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Если переговоры по конфликту на Украине затянутся, то Россия может разгромить ВСУ на поле боя, а Владимир Зеленский сформировать новое правительство во Львове. Об этом пишет издание Asia Times.

Авторы считают, что в будущем может «произойти некое разделение территории» Украины при обстоятельствах, которые «отнюдь не являются нереальными». Как следует из текста, если переговоры между сторонами затянутся, то ВС РФ могут успешно разгромить ВСУ на поле боя. Это, в свою очередь, приведет к кризису в Киеве, где возникнут риски для сохранения действующей власти.

«Столкнувшись с перспективой быть либо захваченным русскими, либо замененным крайними националистами в армии и разведывательных службах, Зеленский может посчитать удобным отступить на запад, потенциально создав украинское правительство во Львове, который находится достаточно далеко от России, чтобы считаться более или менее безопасным», — говорится в тексте.

После этого республика, вероятно, будет разделена, а Россия будет контролировать всю территорию к востоку от Днепра и Одессу, считают авторы.

До этого сенатор США от Демократической партии Тим Кейн заявил, что Вашингтон хотел бы завершения конфликта на Украине «на справедливых условиях». В то же время он усомнился в «добросовестности» России в вопросе прекращения огня.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами