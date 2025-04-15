В США подсчитали сумму первого транша за покупку Гренландии

Newsweek: первый транш США за покупку Гренландии может составить $2,2 млрд

Первый транш Соединенных Штатов за покупку Гренландии может составить $2,2 млрд. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на собственные подсчеты.

Издание подчеркнуло, что опирается на первую озвученную в США сумму сделки между Вашингтоном и Копенгагеном — в 1946 году президент Гарри Трумен предложил датскому правительству купить остров за $100 млн. Newsweek подсчитал, что вместе с инфляцией эта сумма теперь составляет $1,6 млрд, а вместе с ежегодной субсидией от датского правительства, которую получает бюджет Гренландии ($600 млн) — эта сумма составит $2,2 млрд.

Гренландия является частью Дании на положении автономного региона, при этом на острове существует сильное движение за независимость — как от Дании, так и от Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны.