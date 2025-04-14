В США оценили стоимость Гренландии

Newsweek: покупка Гренландии может обойтись США более чем в $2,2 млрд

Покупка Гренландии у Дании может обойтись Соединенным Штатам более чем в $2,2 млрд, а последующие ежегодные выплаты — превысить $600 млн. Такой подсчет провел американский журнал Newsweek.

«Суммарно общее предложение (Дании. — прим. ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов», — указано в материале.

Как объясняет Newsweek, эта сумма получена путем сложения суммы, которую в 1946 году предлагал Дании за Гренландию тогдашний президент США Гарри Трумэн (с учетом инфляции), с ежегодными выплатами, предлагаемыми королевству текущим главой Белого дома Дональдом Трампом.

В статье отмечается, что США рассматривают возможность увеличения субсидий Гренландии — тех, что в настоящее время предоставляет Копенгаген, — на сумму порядка $600 млн в год.

Таким образом, для оценки минимальной стоимости Гренландии журналисты взяли сумму $1.6 млрд и прибавили к ней $600 млн ежегодных выплат.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны.