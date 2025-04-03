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МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны

МИД Дании о словах Трампа про Гренландию: не соответствуют международному праву
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях Соединенных Штатов на Гренландию не соответствуют международному праву. Об этом в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает Danmarks Radio.

«Ситуация достигла уровня, где она не соответствует международному праву. У меня было ощущение, что он внимательно слушал, что я говорил», - подчеркнул министр.

Расмуссен добавил, что без представителей Гренландии конкретный разговор о проблеме невозможен.

3 апреля главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что морское и воздушное пространство вокруг Гренландии имеет критическое значение для Соединенных Штатов Америки.

По словам Каволи, российские подводные лодки проходят через так называемый Фареро-Исландский рубеж и оказываются в Атлантическом океане, где «отследить их становится очень трудно».

В конце марта президент США Дональд Трамп отметил, что власти Соединенных Штатов Америки добьются того, чтобы получить Гренландию. По словам главы Белого дома, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это без применения военной силы.

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».

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