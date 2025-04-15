Дмитриев прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X назвал встречу российского президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продуктивной.

Таким образом Дмитриев прокомментировал интервью Уиткоффа телеканалу Fox News. В нем он говорил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. Уиткофф подчеркнул, что переговоры о мире на Украине находятся «на грани чего-то важного для всего мира».

«Продуктивная встреча», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в ближайшее время ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Уиткоффа.

Ранее Уиткофф говорил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «находятся на грани чего-то важного».