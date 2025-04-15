Спецпосланник Трампа сообщил, что переговоры по Украине «на грани чего-то важного»

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине «находятся на грани чего-то важного». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — сказал он.

По его словам, обсуждения выходят за рамки территориального вопроса, в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, а также об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее в Кремле высказались об итогах переговоров Путина и Уиткоффа.