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В Госдуме указали на попытки Зеленского сорвать перемирие на Украине

Депутат Колесник: Зеленский хочет сорвать перемирие ударами по энергетике России
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Alina Smutko/Reuters

Ударами по энергетической инфраструктуре России ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский пытаются сорвать перемирие. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По мнению парламентария, Киев провоцирует Москву на ответные удары по энергетическим объектам республики. Он указал, что ВС РФ бьют только по военной инфраструктуре Украины.

«Он [Зеленский] хочет, чтобы нанесли [удары по энергетике], чтобы, как у Высоцкого, «потом про этот случай раструбят по «Би-би-си»». Только мы нанесем, сразу про их удары забудут, а про наши вспомнят. Остались считанные дни, 30 суток мы выдержим, а после мы уже будем делать так, как выгодно нашим Вооруженным силам», — сказал Колесник.

До этого РИА Новости сообщало, что украинская армия свыше 100 раз нарушила мораторий о прекращении ударов по объектам энергетики. С 18 марта по 14 апреля 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) 101 раз нарушили достигнутое соглашение. Первая атака на энергетический объект в России произошла уже на следующий день после соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

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