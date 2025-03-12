Лавров: Макрон озвучил ложь о встрече по Украине в Париже в 2019 году

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно озвучил ложь о встрече по Украине в Париже в 2019 году. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам.

По словам дипломата, Макрон соврал о том, что Германия и Франция созвали ту встречу якобы для спасения Минских соглашений.

Лавров добавил, что подготовительная работа закончилась подготовкой консенсусного документа, согласованного экспертами, министрами РФ, ФРГ, Франции и Украины, а затем он был представлен главам государств. В документе говорилось о необходимости разведения сил на линии соприкосновения: сначала — в трех районах и после — по всей протяженности линии соприкосновения. Это было согласовано, уточнил министр.

Президенты и канцлер были удовлетворены этим планом. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что согласен только на то, чтобы сделать это в трех так называемых «экспериментальных районах», а не вдоль всей линии соприкосновения. Другие политики не могли понять, почему Зеленский на этом настоял, отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что президент Украины никогда не отводил войска даже в упоминаемых трех местах, военные действия продолжились, тогда вмешалось НАТО, альянс поставлял оружие, разведывательные данные, и это продолжается по сей день.

Ранее Лавров рассказал о недопустимом компромиссе по Украине.