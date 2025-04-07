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В МИД РФ рассказали о прославлении нацистов в некоторых странах бывшего СССР

Лавров: В Прибалтике и на Украине открыто прославляют нацистов
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что в странах Прибалтики и на Украине открыто прославляют нацистов и их последователей, передает РИА Новости.

По словам российского министра, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю.

«В ряде государств европейского региона, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники», — подчеркнул Лавров.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление президента Сербии Александара Вучича о том, что помощь СССР в освобождении страны от нацистов была небольшая, вызывает удивление.

В конце 1944 года советские войска и коммунистические партизаны югославского революционера Тито заняли территорию Сербии, которая вместе с частями Хорватии, Венгрии, Албании, Болгарии и Черногории была преобразована в Социалистическую Республику Сербия в составе СФРЮ.

Ранее в Госдуме удивились словам Вучича о тайных переговорах Путина.

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