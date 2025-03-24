Лавров назвал правительство Украины «выкормленными нацистами»

Правительство Украины — «выкормленные нацисты». Об этом глава МИД РФ заявил на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, передает ТАСС.

«Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

12 марта Лавров заявил, что каждый раз, когда Украина обманывает, она терпит поражение и лишается территорий. По его словам, у украинцев «все еще были бы границы 1991 года» без Крыма и «какой-то части» Донбасса, если бы они сотрудничали и реализовывали «свою же собственную инициативу».

13 марта глава МИД заявил, что России нужен постоянный и устойчивый мир, который будет опираться на устранение первопричин конфликта на Украине. Говоря о перемирии, Лавров напомнил о Минских соглашениях и Стамбульских договоренностях.

Ранее Лавров обвинил Макрона во лжи.