Ключевые компоненты по урегулированию конфликта на Украине согласовать непросто. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает газета «Коммерсантъ».

«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», — сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса, ответственность за это лежит полностью на Киеве.

Галузин добавил, что в течение всего военного конфликта Киев неоднократно показывал свою недоговороспособность.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Ранее Трамп заявил, что кризис на Украине является войной Байдена.