Лавров рассказал о разумных людях в администрации Трампа

В администрации США появились «разумные люди», с которыми представители РФ обсуждают вопросы, связанные с деятельностью посольств двух государств. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения», — сказал министр.

10 апреля в здании российского генконсульства в Стамбуле прошел второй раунд консультаций между РФ и Соединенными Штатами. Россию представлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участники встречи обсуждали исключительно вопрос нормализации дипломатических отношений двух государств. В ходе переговоров стороны обменялись нотами по вопросу обеспечения бесперебойного банковского обслуживания дипмиссий России и США. Они обсуждали в том числе вопрос изъятой в Соединенных Штатах дипломатической собственности РФ.

Ранее в Госдуме заявили о постепенном завершении «дипломатической войны», развязанной бывшим президентом США Бараком Обамой.