В Госдуме заявили о возвращении РФ и США к нормальной работе диппредставительств

Официальная нота с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США свидетельствует о последовательности Вашингтона в выполнении договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

«Москва и Вашингтон возвращаются к нормальному функционированию дипломатических представительств», — сказал он.

По словам депутата, это важная часть в налаживании диалога между двумя странами.

Слуцкий добавил, что «дипломатическая война», которую в 2014 году развернул тогдашний президент США Барак Обама, заканчивается.

28 февраля на сайте МИД РФ появилась информация о том, что США в ходе консультаций в Стамбуле передали России официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом. Его отъезд к месту службы в Вашингтон в качестве чрезвычайного и полномочного посла РФ в США ожидается в ближайшее время, добавили в министерстве.

До этого российский посол Александр Яковенко заявил, что встреча Россия — США в Саудовской Аравии сигнализирует о постепенном завершении политики холодной войны со стороны Вашингтона. По его словам, сейчас Соединенные Штаты постепенно отходят от политики глобализма и намереваются противостоять Европе, которая сейчас исповедует «отжившую идеологию».

Ранее Лавров назвал условие для восстановления диалога с США.