В мэрии Анапы рассказали, смогут ли дети этим летом отдохнуть в лагерях

В этом году детей на отдых примут 25 лагерей и здравниц Анапы

25 лагерей и здравниц в Анапе общей вместимостью 22 тысячи койко-мест примут для отдыха детей этим летом. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

«В этом году детские смены пройдут в 25 лагерях и здравницах Анапы. Город-курорт находится в активной стадии подготовки к приему юных гостей», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что три санатория уже начали оздоровительную кампанию. Сейчас на отдыхе там находятся более трех тысяч детей, загрузка достигает почти 50%.

Летний отдых в Анапе в этом году оказался под угрозой срыва из-за разлива нефтепродуктов в результате аварии двух танкеров. Они потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. По данным Минтранса РФ, в Черном море после ЧС находится 3,1 тысячи тонн мазута.

По данным на 29 марта, обстановка на побережье Анапы остается стабильной. По-прежнему есть небольшие участки песка с загрязнениями.

В пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) отметили, что с момента ЧП с танкерами добровольцы из 40 регионов РФ собрали в Анапе, Керчи и Бердянске более 20 тысяч мешков с загрязненным песком общим весом около 1 тысячи тонн.

Ранее эксперты объяснили, можно ли предстоящим летом купаться в море Анапы.