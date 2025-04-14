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В Британии рассказали о мерах Еврокомиссии по предотвращению шпионажа со стороны США

FT: чиновники ЕК в США используют одноразовые телефоны из-за риска шпионажа
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия начала выдавать сотрудникам, отправляющимся в командировки в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки из соображений безопасности. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Европейская комиссия выдает некоторым сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, чтобы избежать риска шпионажа», — отмечается в материале.

Высокопоставленным чиновникам и комиссарам, которые на следующей неделе примут участие в весенних сессиях Международного валютного фонда и Всемирного банка, выдали инструкции, рекомендующие отключать телефоны при прохождении границы и использовать защитные чехлы для предотвращения слежки, если мобильное устройство остается без присмотра.

Источники газеты отмечают, что подобные меры предосторожности обычно применяются при поездках в Китай и на Украину. Однако в случае с США есть дополнительный уровень риска: американские пограничники имеют право изымать устройства для проверки их содержимого. Кроме того, некоторые европейские туристы сталкивались с отказами во въезде в США из-за обнаруженных в их гаджетах материалах, критикующих политику администрации президента Дональда Трампа.

По словам анонимного представителя Евросоюза, в Брюсселе обеспокоены тем, что США могут получить доступ к внутренним системам Еврокомиссии.

До этого Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас обратилась к Соединенным Штатам с призывом не отказываться от проверенных форматов сотрудничества, несмотря на текущие разногласия.

Ранее Мерц рассказал о падающем интересе США к Европе.

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