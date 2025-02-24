Глава дипломатии ЕС призвала США не разрушать взаимное сотрудничество

Каллас об отношениях ЕС и США: не нужно выбрасывать то, что хорошо работает

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас обратилась к Соединенным Штатам с призывом не отказываться от проверенных форматов сотрудничества, несмотря на текущие разногласия. Об этом сообщает Reuters.

«Не стоит разрушать то, что эффективно работало годами. У Европы и США были споры, но мы всегда находили решения. Ожидаем, что так будет и сейчас», — заявила Каллас, подчеркнув важность сохранения трансатлантического альянса.

Она также выразила обеспокоенность последними заявлениями американской администрации, которые, по ее словам, «вызывают тревогу в Европе».

Также Каллас заявила, что страны Европейского союза не имеют общего желания конфисковать замороженные активы России. При этом она отметила, что в заявлениях администрации США по Украине «сильно представлены российские нарративы».

Ранее в Евросоюзе задумались над спасением трансатлантического альянса с США.