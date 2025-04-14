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Лавров прокомментировал удар ВС РФ по ВСУ в Сумах

Лавров: международное право запрещает размещать военные объекты рядом с гражданскими
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Kaan Soyturk/Reuters

Международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удар ВС РФ по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в городе Сумы, передает газета «Коммерсантъ».

«Международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты, вооружение на территории гражданских объектов», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, в Сумах была «сходка» украинских военачальников с западными коллегами.

Накануне в Сумах прогремела серия мощных взрывов. По официальным данным, 84 человека получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны. Мэр города Конотопа после ударов призвал главу Сумской области встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку.

Ракетную атаку прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал «ошибкой» удар по Сумам и отметил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара по Сумам.

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