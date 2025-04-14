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Вице-премьер Украины рассказала о «некоторых договоренностях» с США по недрам

Стефанишина: Киев и Вашингтон достигли ряда договоренностей по недрам
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Global Look Press

Украине и Соединенным Штатам удалось достичь ряда договоренностей, касающихся соглашения по недрам, но консультации будут продолжаться. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Из того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы тут готовили, которые были согласованы. <...> Достигнуты некоторые договоренности», — рассказала замглавы украинского правительства.

Она заявила, что переговоры продолжатся, пока сторонам не удастся прийти к соглашению.

Консультации Украины и США по сделке, касающейся украинских ресурсов, состоялись 11-12 апреля. По данным Reuters, атмосфера встречи была «крайне антагонистической», так как администрация Штатов включила в проект соглашения требование передать контроль над украинским участком трубопровода «Газпрома», идущего в Европу.

Ранее сообщалось, что Зеленский обрушился с критикой на США из-за систем Patriot.

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