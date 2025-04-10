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В России осудили решение Эстонии топить «подозрительные» суда

Депутат ГД Колесник: Эстония намеренно создает риски для Калининградской области
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Stefan Sauer/Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Решение Эстонии позволить своим силам обороны топить «подозрительные» суда в Балтийском море может осложнить движение российских танкеров, а так же создать дополнительные риски для Калининградской области. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.

«Властям Эстонии следовало бы заняться разработкой инициатив, направленных на повышение уровня жизни собственных граждан. Но вместо этого они предпочитают нагнетать обстановку в Балтийском регионе», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что Эстония, как и соседние прибалтийские страны, практически в каждом инциденте с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море пыталась выставить Россию виновной, но эти действия выглядели нелепо.

Накануне парламент Эстонии принял законопроект о наделении сил обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.

В публикации Barron's подчеркивается, что законопроект должен укрепить безопасность Эстонии на море. Нововведение вступит в силу только после подписания президентом и дальнейшего обнародования документа.

Ранее в разведке ФРГ заявили о возможности ввода российских танков в Эстонию.

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