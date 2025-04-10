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В разведке ФРГ заявили о возможности ввода российских танков в Эстонию

Замглавы разведки ФРГ Диль: Россия может ввести танки в Эстонию
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РИА Новости

Российские танки могут войти в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Оле Диль. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, Москва попытается проверить на прочность 5-ю статью устава Североатлантического альянса. Для этого Россия введет свои танки в Эстонию, тем самым предложив всем европейским государствам НАТО решить, готовы ли они активировать 5-ю статью.

В статье 5 устава НАТО говорится, что нападение на одного из членов альянса должно рассматриваться как атака против всей организации.

8 апреля главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал ядерный арсенал и численность войск стратегическим преимуществом России.

4 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Россия сохранит статус долгосрочной угрозы для НАТО даже после завершения конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что армия Германии проведет учения на случай «вторжения РФ».

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