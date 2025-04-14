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Евросоюз запретил кандидатам на вступление посещать Россию на 9 мая

Глава МИД Латвии Браже: ЕС запретил кандидатам на вступление посещать РФ 9 мая
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Станислав Красильников/РИА Новости

Европейский союз дал «четкое указание» государствам, которые являются кандидатами на вступление в политическое объединение, не посещать Парад Победы в Москве 9 мая и не совершать визитов в Россию. Об этом изданию «Европейская правда» заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

По ее словам, в первую очередь речь идет о странах Западных Балкан. Браже уточнила, что во время ужина с представителями государств региона, который прошел 13 апреля, представители ЕС дали четкое указание не участвовать в торжественных мероприятиях в Москве.

«Было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции. В том числе – очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС», — сказала Браже.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александр Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщал Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

Ранее в Кремле рассказали о демонстрации «Орешника» на параде Победы.

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