Одна страна Евросоюза не намерена поддерживать санкции против России

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против импорта энергоносителей из России

Венгрия не намерена поддерживать санкции ЕС в отношении импорта энергоносителей из России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

В начале апреля сообщалось, что Соединенные Штаты могут потребовать у ЕС возобновить закупки российского газа.

Как сообщала газета «Ведомости», страны Евросоюза потеряли €1,3 трлн, отказавшись от российских энергоресурсов. В результате жители ЕС недополучили €1,6 трлн доходов, подчеркнуло издание.

В конце января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По ее словам, импорт газа из России сократился примерно на 75%.

Еврокомиссия также уже во второй раз отложила публикацию плана по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива.

Ранее Индия начала покупать американскую нефть вместо российской.