Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия начала покупать американскую нефть вместо российской

Reuters: на фоне снижения закупок нефти из России Индия нарастила импорт из США
close
Brendan McDermid/Reuters

Экспорт сырой нефти из США в Индию по итогам февраля вырос до максимума за последние два года на фоне снижения поставок российской нефти из-за американских санкций, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Как проанализировало агентство, в среднем из США отправляли в Индию 357 тысяч баррелей в сутки в феврале. Это в 1,5 раза больше, чем в феврале 2024 года. На ситуацию оказало влияние, пишет издание, включение в санкционные списки значительной части судов российского теневого флота — индия стала отказываться от нефти из России, так как предприятия этой страны стараются избегать нарушений.

В число крупнейших покупателей американской нефти вошли Indian Oil Corp, Reliance Industries и Bharat Petroleum. В основном они заключали контракты с Equinor, Exxon Mobil и трейдера Gunvor.

В конце февраля Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler написал, что Индия в феврале довела импорт российской нефти до 1,4 млн, что стало самым низким уровнем с января 2023 года. Как заявлял в конце января министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, власти намерены увеличить объемы закупки нефти и газа у США после слов американского президента Дональда Трампа о желании максимально нарастить добычу ресурсов.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами