Индия начала покупать американскую нефть вместо российской

Экспорт сырой нефти из США в Индию по итогам февраля вырос до максимума за последние два года на фоне снижения поставок российской нефти из-за американских санкций, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Как проанализировало агентство, в среднем из США отправляли в Индию 357 тысяч баррелей в сутки в феврале. Это в 1,5 раза больше, чем в феврале 2024 года. На ситуацию оказало влияние, пишет издание, включение в санкционные списки значительной части судов российского теневого флота — индия стала отказываться от нефти из России, так как предприятия этой страны стараются избегать нарушений.

В число крупнейших покупателей американской нефти вошли Indian Oil Corp, Reliance Industries и Bharat Petroleum. В основном они заключали контракты с Equinor, Exxon Mobil и трейдера Gunvor.

В конце февраля Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler написал, что Индия в феврале довела импорт российской нефти до 1,4 млн, что стало самым низким уровнем с января 2023 года. Как заявлял в конце января министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, власти намерены увеличить объемы закупки нефти и газа у США после слов американского президента Дональда Трампа о желании максимально нарастить добычу ресурсов.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

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