Euractiv: США могут потребовать от ЕС возобновить поставки российского газа

Соединенные Штаты могут потребовать у Брюсселя вновь начать закупки российского газа, несмотря на санкции. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на аналитика Берлинского центра материалов и энергии Сюзанну Нис.

«Американцы могут потребовать, чтобы мы снова покупали российский газ», — подчеркнула она.

По словам Нис, новое правительство ФРГ может сказать по этому поводу «мы не хотели, но нам пришлось, ради мира».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что жители Европы могут стать голодающими беженцами из-за русофобии через 10-20 лет.

Захарова подчеркнула, что русофобия «требует денег» и экономические проблемы в ЕС накапливаются, создавая кумулятивный эффект.

7 апреля «Ведомости» писали, что страны Евросоюза потеряли €1,3 трлн, отказавшись от российских энергоресурсов. В результате жители ЕС недополучили €1,6 трлн доходов, подчеркнуло издание.

В конце января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По ее словам, импорт газа из России сократился примерно на 75%.

Ранее в ЕС предложили возобновить импорт газа из России.