Италия против перевооружения ЕС

Италия выступает против плана перевооружения Европейского союза (ЕС), поскольку ее премьер-министр Джорджа Мелони опасается, что эта идея приведет к росту зависимости страны от Франции и Германии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«Как и в случае с Соединенным Королевством, тесные отношения Италии с США снизили ее зависимость от европейских соседей. <...> Страна не хочет оказаться «во власти» Франции и Германии в случае распада трансатлантического альянса», — говорится в публикации.

Кроме того, власти Италии не только опасаются усиления влияния европейских партнеров, но и выступают против технических аспектов плана перевооружения. Так, Мелони требует увеличить роль частного сектора в оборонных заказах и наращивании вооружений.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что этот план провалится. По его словам, выделенные деньги пойдут не на оборону, а на различные проекты и погашение долгов, и в результате сложится такая же ситуация, как с фондом восстановления после пандемии коронавируса, когда финансирование шло не на планируемые цели.

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